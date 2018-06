Hamburg (dpa/lno) - Wegen Schnee und Glätte war der Winterdienst der Hamburger Stadtreinigung am Samstag im Großeinsatz. Insgesamt 900 Einsatzkräfte seien mit 350 Räumfahrzeugen auf den Hauptstraßen unterwegs, sagte ein Sprecher am Morgen. Die Fahrzeuge seien bereits im zweiten Streudurchgang. Bei Schnee sei es leichter, die Straßen zu räumen, als bei Eisregen, sagte der Sprecher der Stadtreinigung. Das Streusalz wirke auf dick vereisten Fahrbahnen viel langsamer. Zu Glätte-Unfällen sei es in Hamburg zunächst nicht gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.