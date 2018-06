Hamburg (dpa/lno) – Beim German Masters der Curler in Hamburg fand der Kampf um den Turniersieg ohne deutsche Beteiligung statt. Für das Team um Alexander Skip Baumann (Schwenningen/Baden-Hills) war am späten Samstagabend im Viertelfinale nach dem 4:8 gegen die Schweizer Auswahl um Skip Sven Michel Feierabend. Bereits in der Vorrunde waren die Hamburger Curler um Skip Felix Schulze ausgeschieden. Den zweiten Sieg nach 2013 in der Hansestadt holte sich der zweifache Weltmeister David Murdoch aus Schottland durch ein 5:4 im Finale gegen das südkoreanische Nationalteam um Skip Soo-Hyuk Kim.

Insgesamt sind wir zufrieden, dass wir in Hamburg wieder die Playoffs erreicht haben", urteilte Baumann. Sein Team erzielte im Turnier vier Siege und erlitt zwei Niederlagen - eine gegen Welt- und Europameister Niklas Edin (Schweden), eine gegen Ex-Europameister Michel. "Damit können wor wir schon leben. Ich hätte trotzdem sehr gern zumindest noch das Halbfinale gespielt", fügte Baumann hinzu.

Die Lokalmatadoren mit Felix Schulze an der Spitze feierte nach zwei Niederlagen zum Auftakt noch einen Sieg. "Es war nicht so unser Turnier", erklärte Team-Mtglied Sven Goldemann. "Deshalb fühlt es sich gut an, das Turnier mit einem Sieg zu beenden. Man merkte, dass wir einen gewissen Trainingsrückstand auf die Nationalteams haben."

