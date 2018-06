Hamburg (dpa/lno) - Fünf vermummte Sprayer hat die Bundespolizei am Samstagabend am Bahnhof Hamburg-Altona beim Besprühen einer S-Bahn erwischt. Insgesamt 41 Spraydosen fanden die Beamten vor der S-Bahn, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Ein 29-Jähriger sei festgenommen worden, die vier anderen entkamen. Der 29-Jährige sei der Polizei bereits bekannt, hieß es - wegen welcher Delikte, blieb zunächst unklar.

Pressemitteilung