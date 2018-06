Hamburg (dpa/lno) - Der Wechsel des portugiesischen U21-Nationalspielers Carlos Mané zum Fußball-Bundesligisten Hamburger SV nimmt konkrete Formen an. "Wir sind dran, aber es geht noch immer um Details", sagte Peter Knäbel dem "Hamburger Abendblatt" über die laufenden Gespräche mit Manés Club Sporting Lissabon. Der HSV-Fußballdirektor verhandelte parallel in London mit dem FC Chelsea über eine Verpflichtung von Stürmer Bertrand Traoré. Beide Akteure sollen ausgeliehen werden.

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Vertrag mit Flügelflitzer Mané bis Sommer 2017 laufen. Dann hat der HSV die Möglichkeit, den talentierten Offensiv-Akteur für 9,5 Millionen Euro fest zu verpflichten. Diese Ablöse soll dem finanziell angeschlagenen Nordclub aber noch zu hoch sein. Der 21-Jährige steht beim portugiesischen Spitzenreiter Sporting noch bis 2020 unter Vertrag.

An der Verpflichtung Traorés war Knäbel bereits im vergangenen Sommer interessiert. Damals erhielt der 20 Jahre alte Profi aus Burkina Faso aber keine Freigabe für den Bundesliga-Dino. Nun lotet Knäbel aus, ob sich der klamme HSV neben Mané auch Traoré leisten kann. Der war von Anfang 2014 bis Sommer 2015 für 18 Monate an Vitesse Arnheim ausgeliehen und erzielte in 42 Spielen 16 Tore für die Niederländer.

Hamburger Abendblatt via Twitter