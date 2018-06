Hamburg (dpa/lno) - Wegen der sexuellen Belästigung von Berufsschülerinnen in Hamburg-Wilhelmsburg hat die Hamburger Polizei drei Strafverfahren eingeleitet. Das Landeskriminalamt ermittle wegen Beleidigung auf sexueller Basis, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Vorfälle hätten sich im Umfeld der Schule, am S-Bahnhof Wilhelmsburg und am Hamburger Hauptbahnhof ereignet. Die erwachsenen Schülerinnen hätten die Täter als "südländisch aussehend" beschrieben. Möglicherweise gebe es noch mehr Fälle. Die Polizei konnte noch nicht alle Schülerinnen befragen, da manche nur einen Tag pro Woche an der Schule Unterricht haben. Auf dem Weg zwischen Schule und S-Bahnhof zeigt die Polizei derzeit mit bis zu 15 Beamten verstärkt Präsenz.