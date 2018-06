Hamburg (dpa) - Als Fernsehkoch hat Tim Mälzer (45) in seiner Vox-Show "Kitchen Impossible" den Kampf gegen sternegekrönte Konkurrenten besonders genossen. Es sei ihm eine Genugtuung, "wenn ich denn auch mal einen sehr hochdekorierten Kollegen ein wenig in seine Schranken weisen konnte", sagte Mälzer am Montag bei der Vorstellung der neuen Ausgaben. In der zunächst auf sechs Folgen angelegten Sendung, die am 7. Februar (20.15 Uhr) startet, müssen Mälzer und jeweils ein Koch-Kontrahent, darunter Tim Raue und Alexander Herrmann, im Ausland eine einheimische Spezialität nachbereiten, ohne Rezept und mit Zutaten, die sie selber beschaffen müssen.

Zuletzt sorgte ein Foto, das Mälzer im sozialen Netzwerk Facebook gepostet hatte, für Kommentare: ein Bild seines Küchenchefs, der einen Schweinekopf vor sein Gesicht hält. Attila Hildmann, veganer Koch aus Berlin, warf dem Hamburger wortreich vor, er mache sich über das Tier lustig. Mälzer erklärte, es gehe um "Anerkennung und Respekt vor einem guten und gutbehandelten Tier" und betonte am Montag: "Wir haben alles gesagt beziehungsweise alles geschrieben. Ich mach mein eigenes Ding und bin da ganz entspannt." Er müsse nicht Kommentare anderer kommentieren. "Ich weiß, dass ich morgens wirklich sehr reinen Gewissens in den Spiegel gucken kann."

Eine Pilotausgabe zur Reihe "Kitchen Impossible" hatte Vox bereits erstmals im Dezember 2014 ausgestrahlt, damals noch an einem Dienstagabend und ebenfalls schon mit Raue, im März vergangenen Jahres hatte der Sender sie an einem Sonntagabend wiederholt. Zu Mälzers weiteren Kontrahenten in den jeweiligen Folgen gehören Juan Amador, Meta Hiltebrand, Christian Lohse und Roland Trettl.

