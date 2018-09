Hamburg (dpa/lno) - Die Ausstellung "Nolde in Hamburg" in der Kunsthalle der Hansestadt hat die 100 000-Besucher-Marke geknackt. Täglich kämen knapp Tausend Kunstinteressierte, um die Gemälde, Aquarelle, Tuschpinselzeichnungen, Radierungen und Holzschnitte zu sehen, teilte das Museum am Montag mit. Bis zum letzten Tag der Schau (10. Februar) werden 120 000 Besucher erwartet, die letzte Kuratorenführung findet am 7. Februar um 11.00 Uhr statt. Hamburg spielte für den Expressionisten Nolde (1867-1956) eine zentrale Rolle. Die Stadt inspirierte ihn zu zahlreichen Werken, hier wurde früh seine Bedeutung erkannt und seine Kunst gefördert. Dieser engen Verbindung geht die Ausstellung nach. Gezeigt werden rund 200 Werke aus Kunsthallen-Bestand, der Nolde Stiftung Seebüll sowie anderen öffentlichen und privaten Sammlungen.

Hamburger Kunsthalle