Hamburg (dpa/lno) - Beim Brand eines Dachstuhls ist am Dienstagnachmittag in Hamburg-Uhlenhorst ein 73 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Er habe sich Verbrennungen ersten Grades zugezogen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mehrere Bewohner mussten das Mehrfamilienhaus demnach zeitweise verlassen. Bewohner in den Stadtteilen Winterhude, Barmbek und Uhlenhorst wurden gebeten, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Brandursache machte der Feuerwehrsprecher zunächst keine Angaben. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen im Einsatz.