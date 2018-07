Hamburg (dpa/lno) - Die chinesische Gemeinde in Deutschland feiert ihr Neujahrs- und Frühlingsfest in diesem Jahr publikumswirksam erstmals in vier Städten. Nach dem Start in Hamburg (10. bis 16. Februar) ist das kulturelle Veranstaltungsprogramm in Hannover (18. bis 20. Februar), in Bremen (21. Februar/nur Gala) und abschließend in Berlin (25. bis 27. Februar) zu sehen. Es umfasst unter anderem einen Handwerkermarkt und ein Bühnenprogramm in einer Einkaufspassage, eine Gala mit Tanz, Musik, Akrobatik und Zauberei sowie in drei Städten ein Feuerwerk.