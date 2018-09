Hamburg (dpa) - Offensivspieler Ivo Ilicevic wird den Hamburger SV am Saisonende verlassen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. "Die Entscheidung ist mir natürlich nicht leichtgefallen", sagte der 29 Jahre alte Kroate. Der Vertrag des Linksaußens läuft nach dieser Spielzeit aus. Er soll mehrere Angebote aus der Bundesliga haben. Ilicevic ist seit 2011 beim HSV. In dieser Saison hat er bislang alle Spiele bestritten.

"Ich bin nur im Hier und Jetzt, alles andere interessiert mich derzeit nicht, denn wir wollen unsere Entwicklung fortführen und eine gute Rückrunde spielen. Dazu will ich meinen Teil beitragen", sagte Ilicevic. Die Hamburger gastieren am Samstag (18.30 Uhr) beim VfB Stuttgart.

Mitteilung HSV