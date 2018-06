Berlin/Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Rückzug des HSV Hamburg aus der Bundesliga ist der Wechsel des dänischen Handball-Nationalspielers Hans Lindberg zu den Füchsen Berlin perfekt. Der Rechtsaußen unterschrieb einen Vertrag bis 2019, wie der Hauptstadtclub am Dienstag bekanntgab. Auch Rückraumtalent Tom Wetzel kehrt dem HSV den Rücken und schließt sich vorerst bis zum 30. Juni dem TuS N-Lübbecke an, meldeten die Ostwestfalen am Dienstag.

Lindberg ist derzeit bei der Europameisterschaft in Polen im Einsatz und trifft dort am Mittwoch (18.15 Uhr/ARD) im entscheidenden Spiel um den Halbfinaleinzug mit Dänemark auf Deutschland.

"Aufgrund der unglaublich hohen Belastung in der laufenden und in der nächsten Saison sind wir gezwungen, wenn wir weiter um Europa spielen wollen, den Kader qualitativ zu verstärken", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Er ist auch Vizepräsident des Deutschen Handballbundes und derzeit EM-Delegationsleiter in Polen.

Lindberg, der seit 2007 für die Hamburger gespielt hat, und Wetzel sind die Profis elf und zwölf, die den insolventen Club verlassen. Der 34 Jahre alte Lindberg gewann mit dem HSV 2010 den DHB-Pokal, 2011 die deutsche Meisterschaft und 2013 die Champions League. In der Saison 2012/13 wurde er Torschützenkönig in der Liga, dem nationalen Cup-Wettbewerb und der Champions League.

In der laufenden Saison liegt Lindberg hinter Berlins Petar Nenadic (151) mit 148 Treffern auf Platz zwei der Schützenliste. Lindberg sei einer "der besten Rechtsaußen der Welt", so Hanning. "Gemeinsam mit Mattias Zachrisson glaube ich, sind wir sogar weltweit die Nummer 1."

