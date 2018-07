Hamburg (dpa) - Um den Nannen-Preis 2016 konkurrieren so viele Beiträge wie nie zuvor. Fast 1000 Arbeiten seien eingereicht worden, teilte der Verlag Gruner + Jahr am Dienstag in Hamburg mit. Begehrt sei vor allem der Preis für die beste Reportage, für den die Jurys rund 400 konkurrierende Arbeiten begutachten müssen. Die Auszeichnungen in sechs Kategorien werden am 28. April in Hamburg verliehen. Prämiert werden dabei auch Fotos. Als Gastgeber der Veranstaltung fungiert das Magazin "Stern", nach dessen Gründer Henri Nannen (1913-1996) der Preis benannt ist.

Nannen Preis 2016