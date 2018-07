Kiel (dpa/lno) - Rund 1000 Flüchtlinge aus Hamburg könnten von April an in einer Erstaufnahme-Einrichtung in Schleswig-Holstein unterkommen. Dies signalisierte Innenminister Stefan Studt (SPD) am Dienstag in Kiel. Als möglichen Standort nannte er Bad Segeberg. "Wir wollen helfen, und wir werden helfen", sagte Studt. Die Situation sei in Hamburg zugespitzt und in Schleswig-Holstein entspannter. Im nördlichsten Bundesland sind in 13 Erstaufnahmen von 12 000 Plätzen 6000 belegt. Über die Modalitäten einer Hilfe für Hamburg sind derzeit Innenministerium und Innenbehörde im Gespräch. Dabei geht es auch um Kompensationen für den Personal- und Kostenaufwand.