Hamburg (dpa/lno) - Seit Herbst 2014 finden durch Gewalt traumatisierte Kinder eine Zuflucht in Hamburg-Schnelsen. Im Schutzhaus "Mattisburg" leben bis zu zehn Jungen und Mädchen. Sie werden von der Großstadt-Mission Hamburg Altona betreut, einer diakonischen Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Die Bewohner der "Mattisburg" seien in ihrem familiären Umfeld missbraucht oder misshandelt worden, erklärte die Münchner Stiftung "Ein Platz für Kinder", die das Haus zum großen Teil finanziert hat. Sie seien durch ihre Traumata verstummt, reagierten häufig aggressiv und seien extrem verhaltensauffällig. In Heimen, Jugendwohngruppen oder Pflegefamilien seien sie nicht tragbar. Wie die Mitarbeiter der "Mattisburg" mit ihnen umgehen und ihnen helfen, wollen sie heute (11.00 Uhr) vor Pressevertretern erläutern.

Der Name der Einrichtung lehnt sich an den Kinderroman "Ronja Räubertochter" von Astrid Lindgren an. Die Hauptgestalt lebt in der Trutzburg ihres Vaters Mattis.

Rund 3000 Hamburger Kinder können nach Angaben der Sozialbehörde nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, weil diese sie vernachlässigt oder geschlagen haben.

