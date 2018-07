Hamburg (dpa/lno) - Ein 31-jähriger Rollstuhlfahrer ist im Bahnhof Dammtor auf die Gleise gestürzt und von einer einfahrenden S-Bahn erfasst worden. Er wurde zwischen der S-Bahn und der Bahnsteigkante eingeklemmt und starb noch am Unfallort, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Nach Auswertung der Aufzeichnungen von Überwachungskameras am Bahnsteig aus der Nacht zum Dienstag geht die Bundespolizei von einem Unfall aus; für Fremdverschulden oder einen Suizid gebe es keine Anhaltspunkte. Der S-Bahn-Führer und eine unbeteiligte Frau erlitten einen Schock und wurden von einer Notfallseelsorgerin betreut.

