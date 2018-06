Hamburg (dpa/lno) - Ein 45-jähriger Lastwagenfahrer ist am Dienstag bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 bei Hamburg-Harburg umgekommen. Der Verkehr habe sich zuvor an der Anschlussstelle Harburg in Richtung Norden gestaut, teilte die Polizei mit. Der 45-Jährige sei mit seinem Fahrzeug, das mit Metallteilen beladen war, auf einen vor ihm haltenden oder sehr langsam fahrenden Lkw aufgefahren. Der 49 Jahre alte Fahrer des zweiten Sattelzuges blieb unverletzt. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich bis zum Maschener Kreuz auf einer Länge von etwa neun Kilometern.

Mitteilung der Polizei