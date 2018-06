Basel (dpa) - Der beim insolventen Handball-Bundesligisten HSV Hamburg freigestellte Trainer Michael Biegler hat eine neue internationale Aufgabe gefunden. Der 54 Jahre alte Coach, der bei der EM derzeit die Nationalmannschaft von Gastgeber Polen betreut, übernimmt nach einem Bericht des "World Handball Magazine" ein Entwicklungshilfeprojekt in Uganda. In dem zentralafrikanischen Land soll Biegler Trainer und Handballlehrer schulen, berichtet das Organ des Internationalen Handball-Verbandes (IHF). Das Projekt läuft bis zum 31. August.

Biegler war seit dem 1. Juli 2015 Trainer des HSV. In den letzten Spielen im vergangenen Jahr betreute er den Bundesligisten via E-Mail und Telefon, weil er zugleich die polnische Mannschaft auf die EM vorbereitete. Bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens des mit rund vier Millionen Euro verschuldeten HSV am 15. Januar waren alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter der Spielbetriebsgesellschaft freigestellt worden. Die Mannschaft wurde inzwischen aus der Bundesliga abgemeldet.

