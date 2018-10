Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Großeinsatz zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität hat die Polizei in Hamburg einen 21-Jährigen mit zwei gestohlenen Laptops gestellt. Die Computer stammten aus einem Wohnungseinbruch in Altona, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann sei am Dienstag in der Nähe des Hauptbahnhofs von zivilen Beamten der Bundespolizei kontrolliert worden. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

An der mehrstündigen Kontrollaktion vor allem im Westen Hamburgs beteiligten sich mehr als 230 Beamte. Sie überprüften innerhalb von sieben Stunden mehr als 300 Autos und über 400 Personen. Es sollten Einbrecher auf dem Weg von oder zu den Tatorten geschnappt werden.

Eine Anzeige gab es für einen 25-Jährigen, der vermutlich unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Bei einem 37 Jahre alten Fahrer ergab sich der Verdacht, dass er sich illegal in Deutschland aufhält. Die Beamten leiteten zudem 18 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein und stellten an 34 Autos Mängel fest.

