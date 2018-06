Hamburg (dpa) - Mit ihrer Musik haben die Beach Boys ("Surfin' USA") Urlaubsträume geweckt - und erhalten nicht nur deswegen die Goldene Kamera. "Sie stehen bis heute für ein unverkennbares Lebensgefühl – musikalische Helden in Hawaii-Hemden, denen der Sprung vom leichten Surfer-Pop zu ernsthaften Rockmelodien gelungen ist", teilte die Funke Mediengruppe ("Hörzu") am Mittwoch mit. Bei der Verleihung am 6. Februar in Hamburg erhält die seit den 60er Jahren erfolgreiche Band die Auszeichnung fürs "Lebenswerk Musik". Die Verleihung der Preise, unter anderem auch für bester TV-Film, beste Schauspieler sowie Nachwuchskünstler, wird von Thomas Gottschalk moderiert und live im ZDF übertragen (6.2., 20.15 Uhr)

