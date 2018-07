Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss seinen Abwehrchef Emir Spahic wie erwartet auch im Punktspiel beim VfB Stuttgart ersetzen. Das erklärte HSV-Trainer Bruno Labbadia am Donnerstag mit Blick auf die Partie am Samstag (18.30 Uhr). "Emirs Verletzung ist nicht so easy. Da darf man nicht zu früh anfangen", sagte der Coach über den Innenverteidiger, der nach einem Einriss der Bauchmuskulatur bereits das Rückrunden-Auftaktspiel der Norddeutschen gegen den FC Bayern München (1:2) verpasst hatte. Der Brasilianer Cléber wird wie gegen den Rekordmeister als Spahic-Ersatz auflaufen.

Neben dem Bosnier Spahic, der seinem Club möglicherweise im folgenden Heimspiel am 7. Februar (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln wieder zur Verfügung stehen wird, fehlen zwei weitere Akteure. Für den Langzeitverletzten Albin Ekdal (Folgen einer Sehnenoperation) und den dritten Torhüter Andreas Hirzel (grippaler Infekt) kommt die Partie am Wochenende zu früh. "Alle anderen sind fit", berichtete Labbadia.

Auf jeden Fall muss er das VfB-Spiel ohne die erhoffte Verstärkung für die Offensive bestreiten. "Kein stimmiges Gesamtpaket. Wir nehmen Abstand von einem Transfer von Carlos Mané", twitterte der HSV am Donnerstagabend über die geplatzte Verpflichtung des Wunschspielers. Fußball-Direktor Peter Knäbel hatte bis zuletzt mit Sporting Lissabon um die Konditionen für ein 18-monatiges Leihgeschäft verhandelt. Vergebens. Bis Montag bleibt dem HSV noch Zeit. "Wir haben den Markt sondiert und uns ein paar Spieler ausgeguckt. Es muss aber sowohl sportlich als auch wirtschaftlich passen", erklärte Labbadia erneut.

"Wir tun gut daran, uns auf uns und auf das Stuttgart-Spiel zu konzentrieren", betonte Labbadia. Auch wenn die Schwaben unter ihrem neuen Coach Jürgen Kramny zuletzt einen klaren Aufwärtstrend zeigten, rechnet sich der in dieser Saison auswärtsstarke HSV im Süden der Republik einiges aus. "Der VfB hat zum Rückrundenstart einen wichtigen Sieg in Köln gefeiert. Das ist immer gut. Aber wir haben eine ordentliche Auswärtsbilanz. Und mit diesem Wissen fahren wir dahin, um zu punkten", betonte der HSV-Trainer.

HSV-Mitteilung via Twitter