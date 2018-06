Hamburg (dpa/lno) - Das für diesen Sonntag angesetzte Nachholspiel in der Fußball-Regionalliga Nord zwischen dem TSV Schilksee und dem Hamburger SV II ist abgesagt worden. Grund dafür sind die schlechten Platzverhältnisse. "Am kommenden Wochenende fallen in Schilksee alle Fußballspiele aus", teilte der gastgebende Verein am Donnerstag mit.

Tabellen-Schlusslicht Schilksee startet somit erst am 6. Februar bei Eintracht Norderstedt wieder in die Punktspiel-Runde. Diese beginnt für den HSV II einen Tag später mit dem Derby beim FC St. Pauli II.

Mitteilung TSV Schilksee