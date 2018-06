Hamburg (dpa/lno) - Ex-Präsident Wolfgang Klein ist sicher, dass der Hamburger SV nicht zum dritten Mal nacheinander in den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga verstrickt sein wird. "Die Leistung hat sich in dieser Saison stabilisiert. Das Triple in Sachen Relegation wird es nicht geben", sagte Klein der "Bild"-Zeitung in einem Interview anlässlich seines 75. Geburtstags am Donnerstag. Und fügte mit Blick auf den Tabellen-Elften hinzu: "Mein HSV ist auf dem Weg nach oben. Ich denke, dass ein guter Mittelfeldplatz am Ende rausspringen wird."

Klein ist der erfolgreichste HSV-Chef der Vereins-Geschichte. In seiner Amtszeit (1979 bis 1987) wurde der Nordclub dreimal deutscher Meister (1979, 1982, 1983) sowie jeweils einmal DFB-Pokalsieger (1987) und Europapokalgewinner der Landesmeister (1983). Seinerzeit arbeitete er über weite Strecken mit Manager Günter Netzer sowie den Trainern Branko Zebec und Ernst Happel zusammen.

Damit der Traditionsclub sportlich und finanziell besser auf die Beine kommt, plädiert der Anwalt dafür, die nach der Umstrukturierung des HSV vorhandenen Möglichkeiten voll auszunutzen. "Ich würde mir wünschen, dass die AG-Anteile bis zum festgelegten Prozentsatz von 24,9 Prozent verkauft werden würden. Der Verein braucht für Transfers finanzielle Beweglichkeit", erklärte Klein. Bisher hat der HSV an drei Investoren Anteile von insgesamt 9,75 Prozent veräußert.

