Hamburg (dpa) - Unbekannte haben in Hamburg zwei Fahrkartenautomaten aufgesprengt. Nachbarn hörten in der Nacht zum Donnerstag einen lauten Knall und alarmierten den Notruf, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach waren die beiden Automaten am S-Bahnhof Iserbrook vorne aufgerissen; in beiden fehlten die Geldkassetten. Die Täter entkamen unerkannt - die Schadenshöhe war zunächst unklar. Fahrkarten- und auch Geldautomaten werden bundesweit immer wieder von Kriminellen gesprengt. Fälle gesprengter Geldautomaten hatten zuletzt vor allem in Nordrhein-Westfalen zugenommen.