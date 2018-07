Hamburg (dpa/lno) - Im Umgang mit Einwanderern nähern sich nach Ansicht des früheren französischen Premierministers Jean-Marc Ayrault Deutschland und Frankreich immer weiter an. "In Frankreich haben wir den Begriff der Integration und nicht den des Multikulturalismus, und in Deutschland war es in der Vergangenheit mehr Multikulturalismus als Integration", sagte der sozialistische Politiker am Donnerstag bei einem Besuch der Jugendberufsagentur in Hamburg-Langenhorn. "Aber nach und nach haben die beiden Systeme sich angenähert." Migranten müssten zuerst die Sprache lernen, und zwar alle Familienmitglieder. Zudem müssten sie die kulturellen Werte und die Grundrechte wie gleiche Rechte für Mann und Frau akzeptieren.

Ayrault ist zusammen mit der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) vom deutsch-französischen Ministerrat beauftragt, Vorschläge zur Förderung der Integration von Jugendlichen und jungen Flüchtlingen zu machen.