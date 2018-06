Hamburg (dpa/lno) - Exklusiv für Twitterer, Instagramer und Blogger öffnen sich am kommenden Montag um 19.00 Uhr die Türen des Archäologischen Museums Hamburg. An einem Social-Media-Abend geben der Archäologe Kay-Peter Suchowa und der Sammlungsleiter Michael Merkel Einblicke in die Sonderausstellung "Ausgegraben. Harburg archäologisch". Vieles ist dann erlaubt, was sonst im Museum verboten bleibt: Nach Herzenslust darf fotografiert, gefilmt oder auch getwittert werden. Über WLAN stellt das Haus den Besuchern eine Internetverbindung zur Verfügung.

Die Ausstellung zeigt Forschungsergebnisse von 2012 bis 2014 durchgeführten Ausgrabungen an der Harburger Schloßstraße. Das Projekt gehört zu den größten Grabungen dieser Art in Deutschland. Interessierte können sich schon jetzt auf das Thema einstimmen: dazu dem Hashtag #Ausgegraben auf Twitter, Instagram und Facebook folgen oder auf den Blog www.blog.amh.de schauen - und sich mit dem Museum austauschen.

Archäologisches Museum Hamburg