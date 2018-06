Hamburg (dpa/lno) - Angelique Kerbers erster Tennisverein TG Düsternbrook in Kiel bietet vom Finale der Australian Open am Samstagmorgen ein Public Viewing an. "Wir haben eine Großbildleinwand im Clubhaus und der Wirt serviert Frühstück und Kaffee. Wir erwarten mindestens 30 Leute", sagte Reinhold "Ali" Landt, Ehrenmitglied der TG Düsternbrook, am Donnerstag.

Der 69 Jahre alte Landt war 19 Jahre Sportwart des Tennisverbandes Schleswig-Holstein und gehörte 30 Jahre dem Vorstand der TG Düsterbrook an. "Wir fiebern mit Angie", betonte er vor dem Finale gegen die favorisierte US-Amerikanerin Serena Williams. Er hatte 1988 Kerbers Vater Slawomir als Jugendtrainer zum Verein geholt. Ihre Mutter Beata gab ebenfalls Tennisstunden bei der TG und spielte für die Damen-Mannschaft.

Die Familie war damals mit der knapp einjährigen Angelique aus Achim bei Bremen in den Kieler Stadtteil gezogen und wohnte mehrere Jahre über der Tennishalle. Kerber spielte später noch in Schleswig-Holstein für Olympia Neumünster und TC Alsterquelle.

