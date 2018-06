Hamburg (dpa/lno) - Eine Reihe von Betrügern hat an einem Tag gleich drei Senioren in Hamburg um Schmuck und Bargeld betrogen. In einem Fall des sogenannten Enkeltrick-Betrugs hatte sich eine angebliche Enkelin bei einem 90-jährigen Rentner in Wandsbek gemeldet und um eine fünfstellige Bargeldsumme gebeten, wie die Polizei über die Vorfälle am Donnerstag berichtete. Daraufhin holte der 90-Jährige ohne Verdacht zu schöpfen einen Teil des Geldes von der Bank und übergab es einem Boten.

Auch in Billstedt fiel eine 80-Jährige vor ihrem Haus auf einen Betrüger herein, der sich als Kripo-Beamter ausgab und ihr mitteilte, dass sich Einbrecher in ihrer Wohnung aufhielten. So gelang er in die Wohnung der Frau und durchwühlte ihre Zimmer. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar. Ein ähnlicher Fall spielte sich auch in Heimfeld ab, wo am Abend ein falscher Polizeibeamter unter demselben Vorwand in die Wohnung einer 80-Jährigen gelangte und dort Schmuck und Bargeld erbeutete. Das Fachdezernat für Trickbetrug fahndet nach den Tätern.

