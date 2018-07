Hamburg (dpa) - Der schottische Schauspieler Gerard Butler erhält die Goldene Kamera als "Bester Schauspieler International". Der 46-Jährige habe sich seinen Erfolg hart erarbeitet, teilte die Funke Mediengruppe ("Hörzu") am Freitag mit. "Als muskelbepackter Actionheld überzeugt er ebenso wie als gefühlvoller Charakterdarsteller." Diese enorme Wandlungsfähigkeit sei inzwischen sein Markenzeichen. Butler spielte unter anderem an der Seite von Jodie Foster und Abigail Breslin im Abenteuerfilm "Die Insel der Abenteuer" und mit Angelina Jolie in "Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens". Seinen großen Durchbruch feierte er 2007 in der Comicverfilmung "300" als König Leonidas. Die von Thomas Gottschalk moderierte Gala in Hamburg, an der auch Butler teilnehmen werde, wird am 6. Februar ab 20.15 Uhr live im ZDF übertragen.

