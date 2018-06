Hamburg (dpa/lno)- Die Handballerinnen des Buxtehuder SV haben gegen die Füchse Berlin den erhofften Bundesliga-Heimsieg erzielt. Beim 31:30 (18:17)-Erfolg tat sich das Team von Coach Dirk Leun am Sonntag allerdings über weite Strecken der Partie schwer. So konnten die Gäste im ersten Durchgang vor rund 1500 Zuschauern in der Halle Nord mehrmals in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit setzte sich der BSV zwar zwischenzeitlich auf 23:18 ab, musste dann aber doch bis zum Ende um den Erfolg bangen. Nationalspielerin Lone Fischer war mit elf Treffern, davon sechs Siebenmeter, die erfolgreichste BSV-Werferin.

