Hamburg (dpa/lno) - Die Endrunde um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft in Lübeck am kommenden Wochenende findet erstmals seit 13 Jahren ohne Hamburger Clubs statt. Bei den Herren scheiterte Mitfavorit Uhlenhorster HC am Samstag im Viertelfinale an Uhlenhorst Mülheim mit 1:2 (5:5, 2:1) im Penaltyschießen. Der Club an der Alster unterlag bei Rot-Weiss Köln mit 2:4 (1:1).

Die Alster-Damen mussten sich vor eigenem Publikum Rot-Weiss Köln knapp mit 0:1 (6:6, 5:3) im Penaltyschießen beugen. Und die Damen des Harvestehuder THC unterlagen bei Titelverteidiger Düsseldorfer HC mit 0:1 (0:0). Die HTHC-Herren hatten als Vorjahres-Champions in dieser Saison sogar bereits die Teilnahme am Viertelfinale verpasst.

