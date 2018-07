Hamburg (dpa/lno) - Ein 28-Jähriger ist vor einem Lokal in Hamburg-Fischbek niedergestochen worden und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Die Polizei geht von versuchtem Mord aus. Ein zunächst unbekannter Täter stach am Samstagabend mit einem Messer auf den Mann ein und flüchtete daraufhin, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Geschädigte wurde mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung am Bauch in ein Krankenhaus gebracht und sofort notoperiert. Daraufhin war der Mann stabil, wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorging.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 28-Jährige das Lokal verlassen, als der unbekannte Täter plötzlich auf ihn zukam und unvermittelt auf ihn einstach. Weitere Details zum Tathergang und den Beteiligten konnte die Polizei zunächst nicht nennen.

Da es sich um ein versuchtes Tötungsdelikt handele, liege der Fall nun bei der Staatsanwaltschaft, so der Sprecher weiter. Die Mordkommission im Landeskriminalamt hat zudem die Ermittlungen aufgenommen, hieß es in der Pressemitteilung.

Polizeimeldung