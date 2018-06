Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Die Skandale der HSH Nordbank sind jetzt auch in einem Buch nachlesbar. Prof. Norbert Dieckmann von der privaten Hamburger EBC Hochschule hat die Geschichte der HSH Nordbank nachgezeichnet, von der Fusion der beiden Landesbanken in Hamburg und Schleswig-Holstein im Jahr 2003 bis in die Gegenwart. Sein Fazit: "Die hochgesteckten Erwartungen, die mit der Fusion verbunden waren, konnten nicht erfüllt werden." Auf gut 100 Seiten, plus 60 Seiten Anhang, rekonstruiert Dieckmann anhand von Protokollen, Geschäftsberichten, Medienmeldungen und durch Interviews mit Zeitzeugen die dramatischen Ereignisse.