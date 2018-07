Hamburg (dpa/lno) - Der Kader des Baseball-Bundesligisten Hamburg Stealers für die kommende Saison nimmt weiter Formen an. So wird Nathan Poff eine weitere Spielzeit für die Hanseaten auflaufen, teilte der Nordclub am Montag mit. Der US-Amerikaner, der auch einen italienischen Pass besitzt, gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den erfolgreichsten Schlagmännern im Team.

Zuvor hatte bereits Catcher Brett Rosen für ein weiteres Jahr bei den Hamburgern zugesagt. Zudem kehrt der deutsche Nationalteam-Pitcher Wolfgang Reitter zu den Norddeutschen zurück. Reitter hatte zuletzt vier Jahre in Regensburg gespielt.

Stealers Vereinsmitteilung