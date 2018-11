Hamburg (dpa/lno) - Sonnenbrillen sollten aus China kommen - doch die Hamburger Zollbeamten entdeckten stattdessen mehr als zehn Millionen Schmuggelzigaretten in einem Container. Als der 37-jährige Empfänger im Januar die Box im Hafen abholen wollte und versuchte, die unverzollten und unversteuerten Zigaretten vor der Röntgenkontrolle des Containers zu tarnen, schlugen die Fahnder zu: Der mutmaßliche Schmuggler wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft, wie die Beamten am Montag mitteilten. Er soll eine Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall begangen haben - mit einem Steuerschaden von mehr als 2,1 Millionen Euro. Bereits wenige Tage zuvor hatten die Ermittler bei einem Fund in einem Container aus Vietnam 10,5 Millionen Schmuggelzigaretten sichergestellt.