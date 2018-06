Hamburg (dpa/lno) - Schauspieler Til Schweiger (52) will bei seinen nächsten TV-"Tatorten" die Zuschauer nicht mit den ersten Szenen verstören. "Sicherlich werden wir aus den Einschaltquoten eine Lehre ziehen und nicht mehr so spektakulär anfangen. Denn das hat uns jedes Mal zwei Millionen von den älteren Zuschauern gekostet", sagte Schweiger im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Bei den jüngeren Zuschauern war das nicht so. Die, die nicht weggeschaltet haben, die sind drangeblieben wie ein Brett. Aber man sollte das Publikum in den ersten Minuten wohl besser nicht schocken."

Die zuletzt gezeigte Doppelfolge des Hamburg-"Tatorts" hatte mit einer Folterszene begonnen, in der Schweigers Kopf unter Wasser gedrückt wurde. Den nächsten "Tatort" mit Schweiger als Nick Tschiller gibt es von diesem Donnerstag an im Kino ("Tschiller: Off Duty").

Tschiller: Off Duty