Fürth (dpa/lno) - Die SpVgg Greuther Fürth muss ihr Heimspiel gegen den FC St. Pauli ohne Andreas Hofmann bestreiten. Der Mittelfeldspieler erlitt im Training einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel und wird rund vier Wochen ausfallen, wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch bekanntgab. Hofmann stand bei den Franken in der bisherigen Saison in 16 Liga-Spielen und einmal im DFB-Pokal auf dem Platz. Die Partie der Hamburger in Fürth wird am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen.

