Hamburg (dpa/lno) - Zollfahnder haben am Mittwoch im Hamburger Hafen 30 Kilogramm Kokain sichergestellt. Arbeiter hatten in Kartons, in denen Bananen gelagert waren, die Hälfte des Rauschgifts entdeckt, wie das Zollfahndungsamt mitteilte. Die daraufhin alarmierten Zollfahnder stellten weitere 15 Kilogramm Kokain sicher. Die Bananen-Kisten stammten aus Ecuador. Das Zollfahndungsamt gab den Verkaufspreis der Drogen mit mindestens 1,5 Millionen Euro an.

