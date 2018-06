Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei hat eine Lagerhalle in Hamburg-Billbrook durchsucht, in der eine Rockerbande tausende gestohlene Autoteile gelagert haben soll. "Die Betreiber stehen im Zusammenhang mit den Hells Angels", sagte der Leiter der Sonderkommission Rocker, Mirko Streiber, am Mittwoch. Es bestehe der Verdacht der gewerbsmäßigen Hehlerei mit Fahrzeugteilen. Die Polizisten hatte die Halle am Dienstagnachmittag gestürmt. "Dort waren tausende offensichtlich gestohlene Autoteile von Fahrzeugen der Marke BMW gelagert."