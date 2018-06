Hamburg (dpa/lno) - Ein Einbrecher ist in Hamburg-Neustadt von einem Polizeihund gestellt worden. Zivilfahnder beobachteten den 46-jährigen dabei, wie er Dienstagabends in einer Arztpraxis verschwand und forderten Verstärkung an, wie die Hamburger Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Gebäude wurde von rund 10 Beamten umstellt, doch der Täter kam trotz mehrmaliger Aufforderung nicht heraus. Der Diensthund "Irgun" wurde eingesetzt und stellte den Dieb vor aufgebrochenen Schubladen. Er versuchte nach Polizeiangaben, nach dem Hund zu schlagen und wurde gebissen. Die Beamten nahmen den 46-Jährigen daraufhin fest.

Polizeimitteilung