Ingolstadt (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers haben ihre Chancen auf auf das Erreichen der Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewahrt. Die Freezers schafften am Freitagabend ein schwer erkämpftes 4:3 (1:3, 3:0, 0:0) beim ERC Ingolstadt. Das Team von Trainer Sergé Aubin zog nach dem zweiten Sieg in Serie in der Tabelle an den Ingolstädtern vorbei.

Michael Davies (7. Minute, 25.), Jaroslav Hafenrichter (27.) und Adam Mitchell (35.) erzielten vor 3670 Zuschauern die Tore für die Gäste zu deren ersten Auswärtserfolg in diesem Jahr. Brandon McMillan (11.), Alexander Barta (11.) und Martin Davidek (13.) trafen für den deutschen Meister von 2014, der vier Wochen zuvor an gleicher Stelle mit 5:4 gewonnen hatte.

Fünf Tage nach dem 4:2-Heimerfolg über die Düsseldorfer EG starteten die Freezers mit dem frühen Tor von Davies, der einen Ingolstädter Abwehrfehler ausnutzte, durchaus hoffnungsvoll in die Partie. Knapp zwei Minuten später aber lagen die Hamburger bereits wieder mit 1:3 hinten und waren damit in Zugzwang.

Am 34. Geburtstag ihres Kapitäns Christoph Schubert bewiesen die Freezers aber Moral, glichen mit einem Doppelschlag aus, legten dank Mitchell noch einen drauf und gingen so mit einer Führung in des Schlussdrittel. Die brachten die Hamburger dann mit Kampfgeist, Glück und Geschick über die Zeit.

