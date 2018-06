Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg hat die Polizei einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der in einer Flüchtlingsunterkunft ein fünfjähriges Mädchen missbraucht haben soll. Gegen den Flüchtling sei Haftbefehl wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern erlassen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft, sagte Oberstaatsanwältin Nana Frombach am Freitag. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.