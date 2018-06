Stade/Hamburg (dpa) - Das in der Elbe auf Grund gelaufene Containerschiff "CSCL Indian Ocean" soll am Dienstag vor Tagesanbruch freigeschleppt werden. Nach derzeitigen Vorhersagen und Berechnungen öffne sich ein Zeitfenster für einen Schleppversuch, den das Havariekommando und die Reederei nutzen wollen, teilte das Havariekommando am Freitag in Cuxhaven mit. Bis dahin werde das Schiff auf den Schleppversuch vorbereitet und weiter um seine Treibstoffe geleichtert. Gegenwärtig seien noch 800 Tonnen Schweröl und 570 Tonnen Gasöl an Bord. Zudem würden Bagger eingesetzt, um den Bereich um das Schiff freizumachen. Das Hochwasser ist am Dienstag um 4.32 Uhr, ein weiteres am Nachmittag um 17.02 Uhr.

Die "CSCL Indian Ocean", die zu den größten Containerschiffen der Welt gehört, war am Mittwochabend nahe Stade auf Grund gelaufen. Zwei Versuche, den Schiffsriesen abzuschleppen, sind bereits gescheitert. Über das Gebiet wurde ein Flugverbot verhängt, was bei derartigen Unfällen üblich ist, um den ungehinderten Zugang für Einsatzfahrzeuge zu sichern.

