Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV kann sich einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge über eine Millionensumme von einem weiteren Investor freuen. Das Boulevardblatt berichtete am Samstag, dass ein Hamburger Unternehmen (Burmeister) für 4,03 Millionen Euro Anteile an der HSV Fußball AG erworben haben soll. Es ist der insgesamt vierte Investor des finanziell angeschlagenen Bundesligisten. Eine Bestätigung gab es vom Verein am Samstagvormittag zunächst nicht.