Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV kommt der Abstiegszone allmählich näher. Die Hanseaten mussten sich am Sonntag mit einem 1:1 (0:1) gegen den 1. FC Köln zufriedengeben und warten damit seit nun sechs Spielen auf einen Sieg. Simon Zoller hatte vor 51 999 Zuschauern die Gäste in der 41. Minute in Führung gebracht. Nicolai Müller schaffte zwei Minuten nach der Pause den Ausgleich für die Hamburger. Der HSV ist nach dem 20. Spieltag vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Die Kölner sind als Tabellenneunte im gesicherten Mittelfeld.