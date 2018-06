Hamburg (dpa) - Ovationen für Edgar Selge bei der Uraufführung von "Unterwerfung": Mit einem grandiosen, fast dreistündigen Monolog hat der Starmime (67, "Miss Sixty") im Deutschen Schauspielhaus Hamburg Michel Houellebecqs Roman-Utopie von 2015 verkörpert. Bei der Erstaufführung der Inszenierung von Intendantin Karin Beier - die zusammen mit Rita Thiele auch die Textfassung geschaffen hat - reagierte das Publikum am Samstagabend mit Beifall im Stehen.

Selge spielt in dem Stück so filigran wie gewitzt einen orientierungs- und bindungslosen Intellektuellen auf der Suche nach Erlösung. Dabei hockt er oft in einem kreuzförmigen, sich drehenden Hohlraum hoch in einer metallisch wirkenden Wand an der Rampe (Bühne: Olaf Altmann). Houellebecqs Buch beschreibt den wachsenden Einfluss des Islams in einem kulturell schwachen Frankreich im Jahr 2022.

Deutsches Schauspielhaus