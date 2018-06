Hamburg (dpa) Als Kinofilm "Quartett" vor drei Jahren ein Welterfolg, nun auf der Bühne der Hamburger Kammerspiele: Ronald Harwoods Tragikomödie "Quartetto" hat dort am Sonntagabend unter viel Beifall des Publikums ihre Premiere erlebt. Das Konversationsstück über vier frühere Opernsänger in einem Seniorenheim inszenierte Regie-Altmeister Hansgünther Heyme mit den gestandenen Darstellern Dinah Hinz, Anke Tegtmeyer, Gerhard Garbers und Werner Rehm. In Salon-Ambiente samt Piano und Musikerporträts an den Wänden werden teils sensibel und amüsant, teils eher langatmig Ängste und Sehnsüchte, Erinnerungen, Eifersüchteleien und Zuversicht betagter Menschen sowie die Möglichkeiten der Kunst, das Leben zu bereichern, durchgespielt.