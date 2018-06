Hamburg (dpa) - Die Kochzeitschrift "Der Feinschmecker" bekommt ein junges Schwesterblatt. "Foodie" wende sich an eine "junge, kochbegeisterte Leserschaft" und sei von Mittwoch an für 4,95 Euro im Handel, teilte der Jahreszeiten-Verlag in Hamburg mit. Er gibt beide Hefte heraus. Die 100 Seiten starke neue Zeitschrift hat eine Startauflage von 125 000 Exemplaren und soll 2016 vier mal im Jahr erscheinen. Im Heft seien mehr als 50 leicht und kreative Rezepte zu finden sowie Warenkunde und Tipps. Außerdem sollen "unkonventionelle Food-Produzenten" vorgestellt werden.