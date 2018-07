Hamburg (dpa/lno) - Cansu Özdemir und Sabine Boeddinghaus führen weiter die Linken-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft als Doppelspitze an. Die beiden Fraktionsvorsitzenden seien bei den jährlichen Vorstandswahlen einstimmig im Amt bestätigt worden, wie die Fraktion am Montagabend mitteilte. Deniz Celik und Heike Sudmann bleiben ihre Stellvertreter. Özdemir und Boeddinghaus stehen der Linken-Fraktion seit März 2015 vor, nachdem die langjährige Fraktionschefin Dora Heyenn zuvor nicht im Amt bestätigt worden war.