Kiel (dpa/lno) - Hamburg darf in den kommenden Jahren weiterhin sein Baggergut aus dem Hafen in der Nordsee vor Schleswig-Holstein verklappen. Die Landesregierung stimmte am Dienstag einem neuen Kompromiss mit der Hansestadt zu. "Der Handlungsdruck ist groß. Die Schiffbarkeit des Hamburger Hafens ist bereits deutlich beeinträchtigt, weil sich zu viel Schlick ansammelt", sagte Umweltminister Robert Habeck (Grüne). Die neue Lösung sieht keine Obergrenze mehr vor und ist auf fünf Jahre befristet. Sie kann um weitere fünf Jahre verlängert werden. Hamburg zahlt im Gegenzug fünf Euro pro Tonne Trockengewicht an die Stiftung Nationalpark.