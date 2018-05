Hamburg (dpa/lno) - Angesichts der gestiegenen Terrorgefahr erhält der Hamburger Verfassungsschutz mehr Personal zur Beobachtung der islamistischen Szene. Der Verfassungsschutz rechnet in Hamburg 270 Personen dem dschihadistischen Salafismus zu. Die Hamburgische Bürgerschaft beschloss am Mittwoch zudem, neue Dienstwagen anzuschaffen und Geld für den Abbau von Überstunden sowie für Sicherheitszulagen zur Verfügung zu stellen. Die Gesamtkosten in Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro für 2016 würden im Haushalt über die "Allgemeine Finanzwirtschaft" abgedeckt.

